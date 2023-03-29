瓦城暫緩中國市場開發 上海最後2據點歇業

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（中央社記者江明晏台北29日電）瓦城受疫情波及，去年每股賺3.62元探新低，位於上海的2間據點已於今年2月歇業，中國大陸子公司將轉型成為採購中心，目前會深耕台灣、拓展美國，暫緩中國市場開發。

瓦城泰統集團公告2022年財報，受到疫情干擾，2022年合併營收新台幣45.39億元，年成長7.32%，毛利率、營業利益率分別為49%、4%；合併淨利為1.11億元，每股盈餘3.62元，探歷史新低。

瓦城集團位於上海的「瓦城」、「十食湘」2間餐廳已於今年2月結束營業，等於自疫情爆發至今，已關閉所有在中國的門市；瓦城說明，對於集團整體營收表現影響相當有限，而中國大陸子公司將轉型成為集團採購中心，項目包含原物料與各式備品，為集團整體經營績效繼續發揮貢獻。

瓦城指出，集團全球布局策略將以「深耕台灣、拓展美國」作為集團版圖的主要拓展目標，經審慎評估後，決定暫緩中國大陸市場開發，現階段集中資源與心力於主目標上。

瓦城經董事會決議每股發放現金股利3.5元，股票股利1.5元，合計發放股利5元。

邁向解封後，瓦城2023年前2月累計營收達新台幣10.87億元、年增率28.79%，創歷年新高。

因應近年集團快速發展，瓦城表示，以台灣為基地打造「全球研發中心」，將成為集團進軍美國、布局全球的強大後勤戰力。（編輯：楊蘭軒）1120329