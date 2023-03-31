練建麟升任17LIVE執行長 3方向加速營運動能

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（中央社記者江明晏台北31日電）影音直播串流娛樂平台17LIVE集團今天宣布，集團全球營運長練建麟升任全球執行長，全球財務長將由日本區域的財務主管桝田健太接任，盼透過虛擬主播、直播時的互動遊戲與直播電商3大方向加速營運動能。

17LIVE集團表示，持續站穩日本、台灣、香港與東南亞，放眼全球性布局，今天發布新人事案，由集團全球營運長練建麟升任全球執行長，全球財務長將由日本區域的財務主管桝田健太接任。

練建麟說明，集團未來核心業務持續專注在以直播技術為方向，根據過往的運營經驗與用戶回饋體驗，進行服務上的聚焦與整合；透過虛擬主播（V-LIVER）、直播時的互動遊戲（Interactive games）與直播電商（Live Commerce）3大方向加速營運動能，創造新的直播體驗。

練建麟強調，在推動全球化結合在地化的過程中，團隊發現能夠結合虛擬與真實互動的虛擬主播呈現一個蓬勃發展的群體，正積極尋找合作夥伴，解決創作授權等問題。此外，2022年台灣市場推動用戶在直播間邊玩遊戲邊看直播的新功能，陸續在日本、美國、東南亞取得迴響，目前平台遊戲已有「水果農場」、「陰陽師」等，新款遊戲也將在今年第2季上線。

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除了核心的直播事業，去年集團在電商布局也有表現，17LIVE說，日本HandsUp團隊再創直播電商新里程碑，與韓系品牌合作線上賣車，1小時內售出3輛汽車，創日本業界先例，日本市場業績較2021年成長約125%。

17LIVE指出，台灣電商團隊OrderPally則透過策略結盟，觸及來自不同領域的潛在客戶，業績較2021年成長11%。而在17LIVE app中布局直播專區，培養直播主以直播賣貨方式，貢獻營收新動能。未來也計畫在東南亞落地，與更多在地品牌合作，提供更多跨國電商的合作可能性。（編輯：楊蘭軒）1120331