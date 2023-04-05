疫情紅利消退 高爾夫球桿頭業仍看好全年營收

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（中央社記者潘智義台北5日電）受惠疫情下的安全社交距離需求，高爾夫球桿頭產業在2021、2022年營收連創高峰之後，2023年疫情漸退散，下游客戶雖有高庫存須消化，但高球業者仍看好在新增打球人口帶動下，全年營收仍有機會超越2021年。

2020年各產業受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊，加上封城影響，高爾夫球產業表現雖然不如2019年，但隨著各國逐步解封，有社交安全距離的高爾夫球運動受到青睞，也吸引大量新的打球人口加入，帶動2021年高爾夫球桿頭產業大豐收，2022年營收更續創新高。

隨著疫情緩和，高爾夫球桿頭廠大田指出，即便高爾夫球桿頭的下游客戶有較高庫存，但經過今年第1季調整後狀況還好，庫存已接近正常狀態；客戶上半年度訂單要看產品銷售情況而定，所以現階段看起來客戶下單較為保守，營運挑戰也較大；不過，因下半年客戶將會針對新產品拉貨，期望能帶動營收持續成長。

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高爾夫球桿頭廠復盛應用表示，生產的高爾夫球桿頭庫存控制到位，但客戶、通路庫存仍高，須持續調整；今年雖不至於像2022年營收創新高時那麼旺，但繼2021年營收破新台幣200億元、2022年破300億元，今年業績仍有機會優於2021年。

業者說，疫情期間新增打高爾夫球人口，是維持市況居高不下的主因；且因高夫球愛好者，通常會在新款球桿推出之際換桿，舊球桿也會順勢進入二手市場銷售，所以業界常會藉由推出新產品維持市場熱度。（編輯：楊凱翔）1120405