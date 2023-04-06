保瑞與韓國賽特瑞恩簽訂口服藥委託生產合作案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北6日電）保瑞藥業6日宣布與韓國生技大廠Celltrion集團旗下Celltrion Asia Pacific Pte., Ltd（CELLTRION）簽訂口服品牌藥委託生產合作案。保瑞表示，今年開始將有技轉收入。

保瑞表示，此次的委託生產合作案中的口服產品，銷售市場涵蓋亞洲地區部分重要國家，共7個市場。將由保瑞旗下已通過多個全球國際級藥監機構的保瑞竹南廠負責，提供賽特瑞恩（CELLTRION）包含產品試製、化驗、協助其查驗登記生產批次以獲取藥證與上市許可，及後續商業化量產上市等一站式服務，進攻快速成長的亞太市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

保瑞董事長盛保熙表示，很高興能與韓國大廠CELLTRION建立長期合作關係，將全力支持並攜手拓展亞太地區市場商機。此案不僅結合台灣與韓國製藥產業的交流合作，也是保瑞藥業旗下全球CDMO（委託開發暨製造服務）業務拓展亞洲市場一個重要的里程碑。

保瑞指出，竹南廠未來除了主力歐美市場，也將透過其利基技術，持續發展成為亞洲區域客戶最佳的合作夥伴。（編輯：張均懋）1120406