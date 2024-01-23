台灣紡織業因應疫後變局 赴紐約參展開拓藍海

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）台灣5家紡織業者本週隨紡拓會赴紐約參展，部分廠商坦言COVID-19疫後大環境不佳，與其被動等待接單，不如主動出擊赴海外拓展客戶，在時尚之都掌握市場需求脈動。

中華民國紡織業拓展會集結毅荃、帛諦、大正刺繡、明新針織、西亞貿易共5家廠商，參加22日至24日在紐約賈維茨會展中心（Javits Center）舉辦的美東最大紡織面料展Texworld NYC冬季展，展出成衣、機能性布料及鈕扣、刺繡、蕾絲等輔料。

首次參展的明新針織業務代表呂冠賢今天受訪時說，以往主要在國內接單，前2年受物價高漲等因素影響，紡織業供應鏈比較「疲乏」，公司接單量銳減。近期市況雖有改善，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後回溫仍不甚理想。

他說：「如果只等國內的單，會比較被動，要主動一點，自己出來看看世界市場的需求趨勢。」

明新針織位於桃園，從事布料代工逾30年，以圓編機台為主，專攻單面布，包含素面和組織變化較多的提花面料。

呂冠賢與工程師哥哥呂瑞峯預備接手家族事業，這次一同參展，期望了解美東買家、設計師需求和消費模式，之後回台改良產品。呂冠賢發現，外國買家節奏「非常快」，希望迅速拿到成品，供應商須充分掌握市場脈動，才能滿足客戶需求。

明新針織攤位隔壁的西亞貿易供應鈕扣、人工鑽等配件，主要用於高級訂製服，在台北經營超過40年，生意也在COVID-19疫情期間經歷一番起落。

西亞貿易經理周承霖接受中央社訪問時說，疫情嚴重時生意興隆，可能因為國外私人派對較多，帶動高級訂製服需求。疫情趨緩後，民眾有更多活動選擇，不一定要穿漂亮衣服參加派對，以致去年業績欠佳，國外客戶採購量腰斬一半，他希望藉參展順便拜訪老客戶。

周承霖不期待景氣馬上回溫，為克服困境，他希望客戶接受中間價位的配件，既降低製造成本，也讓產品「有高級感，同時又買得起」。

Texworld NYC前身為2006年開辦的Texworld USA，每年分為夏季展與冬季展，是匯集世界各地頂尖紡織成衣業者的時尚舞台，也是美國東岸品牌買主固定參訪的採購平台。

紡拓會在經濟部國際貿易署支持下組團參展多年。駐美投資貿易服務處主任葉士嘉受訪表示，Texworld NYC匯集美東甚至全球品牌買主，是台灣廠商拓銷的好機會。經濟部將持續運用資源，配合各個公協會，協助台灣廠商開拓海外市場。（編輯：陳承功）1130123

台灣西亞貿易經理周承霖（左）參加Texworld NYC冬季展，22日在攤位展示鈕扣、人工鑽等服飾配件。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年1月23日