更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司判死刑
首頁 / 產經

世界健身-KY掛牌首日跌近10% 未見蜜月行情

2024/1/24 11:06（1/24 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界健身-KY（2762）24日以每股132元掛牌上市，成為運動休閒類股生力軍。（世界健身-KY提供）中央社記者江明晏傳真 113年1月24日
世界健身-KY（2762）24日以每股132元掛牌上市，成為運動休閒類股生力軍。（世界健身-KY提供）中央社記者江明晏傳真 113年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北24日電）世界健身-KY今天以每股132元掛牌上市，成為運動休閒類股生力軍，但股價開低震盪，早盤賣壓出籠，下探119元，跌幅近10%。

世界健身-KY經營World Gym健身俱樂部，營運狀況已逐步擺脫疫情影響，2022年及2023年前3季合併營收分別為新台幣88.63億元及70.22億元，依目前資本額10億元換算，每股稅後盈餘分別為3.04元及2.44元。

世界健身-KY商標由董事長柯約翰自美國引進，展望後續，除台灣、中國大陸、香港及澳門獨家授權外，尚有日本、泰國及菲律賓等地的優先授權權利，未來將尋覓適合機會，複製在台成功經驗於海外設點。

法人表示，世界健身-KY疫情前每年約拓點超過10間，疫情期間每年拓點超過5間，2024年除加速拓點計畫外，將同時擴增零售等交叉行銷方式。

看好台灣健身市場滲透率目前僅為4.99%，若未來能達到美國市場21.2%的滲透率，產業發展具潛力，樂觀看待中長期展望。（編輯：張良知）1130124

#World Gym
#台灣
#世界
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18