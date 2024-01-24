世界健身-KY掛牌首日跌近10% 未見蜜月行情

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（中央社記者江明晏台北24日電）世界健身-KY今天以每股132元掛牌上市，成為運動休閒類股生力軍，但股價開低震盪，早盤賣壓出籠，下探119元，跌幅近10%。

世界健身-KY經營World Gym健身俱樂部，營運狀況已逐步擺脫疫情影響，2022年及2023年前3季合併營收分別為新台幣88.63億元及70.22億元，依目前資本額10億元換算，每股稅後盈餘分別為3.04元及2.44元。

世界健身-KY商標由董事長柯約翰自美國引進，展望後續，除台灣、中國大陸、香港及澳門獨家授權外，尚有日本、泰國及菲律賓等地的優先授權權利，未來將尋覓適合機會，複製在台成功經驗於海外設點。

法人表示，世界健身-KY疫情前每年約拓點超過10間，疫情期間每年拓點超過5間，2024年除加速拓點計畫外，將同時擴增零售等交叉行銷方式。

看好台灣健身市場滲透率目前僅為4.99%，若未來能達到美國市場21.2%的滲透率，產業發展具潛力，樂觀看待中長期展望。（編輯：張良知）1130124