漲平實營區地上權底價？財部：住宅區商業區無法類比

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北24日電）財政部近日公告台南平實營區商業區土地招標設定地上權，遭指調漲每坪平均權利金底價，有帶頭炒作嫌疑。財政部今天澄清，歷次同區域標的權利金底價，是反映「住宅區」及「商業區」基地個別條件，並無刻意炒作土地情事。

有媒體報導，財政部國產署今年招標設定地上權，在台南平實營區土地權利金部分，較民國110年8月標脫的地上權每坪平均權利金底價，調漲155.38%，質疑國產署有帶頭炒作嫌疑。

國產署今天發布新聞稿說明，台南市平實營區110年地上權標脫標的，其土地使用分區為「第5種住宅區」，建蔽率60%、容積率210%。

國產署指出，112年底標脫同區域標的，及今年度正在公告招標標的，則均為「商業區」土地，建蔽率60%、容積率360%；土地使用分區、使用管制內容均不同，且商業區土地的法定容積率為住宅區的1.7倍，無法等同類比。

國產署表示，今年度列標標的雖與112年標脫標的同屬商業區，但這次標的北側緊臨平實轉運站，規模大0.88倍，且是四面臨路的完整街廓，其區位條件、規模及臨路狀況，均較112年標的條件更佳，且113年公告現值也較112年每坪調漲新台幣2.6萬元。

國產署強調，這次招標設定地上權目前仍公告招標中，並未標脫，以此定論國產署炒作土地，實在有失公允。

國產署表示，招標設定「地上權」是國家保有土地所有權、提供使用權給民間活化國有土地方式，其市場價格約為附近「所有權」市場價格5至7成，在台灣民眾「有土斯有財」觀念下，兩者於不動產市場有其明確區隔。（編輯：趙蔚蘭）1130124