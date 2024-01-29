財部國有房地包租首擴及非六都 全年拚推逾100戶

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（中央社記者張璦台北29日電）財政部國有房地包租今年首度擴及非六都，全年拚推4批次、合計逾100戶，國產署官員表示，首批標的將於明天公告，4標一共30戶，位於桃園市、台中市、嘉義市、屏東縣，合計年租金底價約新台幣70萬元，規劃3月19日開標。

擴大租屋市場供給，財政部國有財產署去年建立國有非公用房地包租新制，將優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租；由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

國產署副署長王彩葉今天在例行記者會中表示，據統計，截至去年底公告87戶國有房地，標脫65戶，標脫率約7成5，顯見相當具有市場性。

她指出，65戶中已有24戶完成修繕，其中13戶轉租給自然人，包含台北市9戶、桃園市2戶、高雄市1戶、台中市1戶，部分租金略低於市價。

王彩葉表示，國產署今年預計公告4批國有房地包租，1月30日將公告第1批標的，一共4標30戶，包含桃園市10戶、台中市10戶、嘉義市5戶、屏東縣5戶，合計年租金底價約70萬元，並規劃於3月19日辦理開標作業，

王彩葉進一步表示，桃園市10戶中，有6戶位於中壢區，鄰近火車站、衛生福利部桃園醫院及元智大學，生活機能完善；另4戶位於八德區，分別鄰近埤塘公園、陽明高中、建國國中及大湳森林公園，就學、居住環境佳。

台中市方面，王彩葉說明，10戶坐落於西區、西屯及北屯區等行政區，其中，北屯區東山路一段標的是鄰近市中心的46坪大坪數獨棟建物，屬於難得稀有物件，區位條件及生活機能相當良好。

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王彩葉指出，嘉義市5戶鄰近郵局、文化公園、嘉義女中及嘉義火車站，生活機能佳，且多屬約40坪大坪數標的；屏東縣5戶，4戶位於屏東市、1戶位於內埔鄉，交通便利且公共設施完善，可提供良好生活環境。

她表示，國產署將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，以擴大租賃住宅市場供給，希望今年的每批次都能推出30戶左右，換言之，全年可望標租逾100戶，滿足民眾租屋居住需求。（編輯：林興盟）1130129