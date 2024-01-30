美出口限令影響供應鏈 泰瑞達將製造工作撤離中國

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（中央社紐約29日綜合外電報導）美國半導體測試設備供應商泰瑞達（Teradyne）的一名發言人今天表示，在美國出口限制導致供應鏈中斷後，泰瑞達去年已將價值約10億美元（約新台幣310億元）製造工作撤出中國。

路透社報導，泰瑞達在中國的主要半導體測試設備製造地點是在蘇州的一座工廠，泰瑞達將生產工作外包給偉創力（Flextronics）。

美國政府為了不讓美國科技幫到中國軍事，2022年10月發布規定限制半導體製造設備出口至中國，導致總部在麻州的泰瑞達將中國的製造工作移出。

近年來隨著美中科技戰升溫，美國對晶片製造等敏感科技的貿易祭出監管限制，許多美國企業已陸續努力降低對中國的依賴。

泰瑞達在2022全年財報當中，已針對當年10月的新規定示警投資人潛在衝擊。泰瑞達也已於去年10月表示，美方限令不僅影響其對某些在中國企業的銷售，同時衝擊到泰瑞達的生產和開發業務。

泰瑞達的全球法遵與倫理部主管艾梅羅（Brian Amero）26日在麻州出口中心（Massachusetts Export Center）年度出口展的一場出口線上會議當中，提到有關泰瑞達撤離中國一事。

他表示：「我們在中國有產線，因此必須取得緊急許可才能繼續這項活動。我們判定這樣的風險太高，於是將製造工作移出中國，儘管代價不低。」

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艾梅羅解釋，即使泰瑞達取得許可，一些供應商仍不願出貨給他們，導致供應鏈中斷。根據泰瑞達通報，他們最終取得了減輕管制衝擊的許可，且當美國政府去年10月更新規定時，也將晶圓產生後使用的測試設備排除在外，但「這仍然是個當務之急的議題」。

艾梅羅說，泰瑞達雖然並非出口限制的「直接目標」，但卻持續受到「顯著影響」，「我們也正從市場占比見到如此」。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1130130