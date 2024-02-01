瑞銀估美聯準會5月啟動降息 全年降4碼

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（中央社記者蘇思云台北1日電）瑞銀今天表示，預估美國今年經濟軟著陸，美國聯準會（Fed）5月啟動降息，預計分4次降息、1次降1碼（0.25個百分點），全年有降4碼空間，預期主要國家央行後續也會跟進降息，Fed降息後美元可能再度走弱。

瑞銀今天舉行2024亞洲經濟展望、投資建議與資產配置分享會，其中包括經濟成長率、公債殖利率、政治事件都會牽動投資面。

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票策略師夏天表示，全球經濟今年整體放緩，但區域間差異大。美國、中國經濟相對走緩，亞洲地區日本、印度或是歐元區經濟則相對平穩。觀察經濟成長率，美國今年可能逐季走弱、亞洲地區逐季走強，走勢截然不同。

外界關注Fed何時降息，夏天表示，市場去年底就開始預期美國今年會降息，但對降息幅度與時間點意見分歧。瑞銀預期美國經濟軟著陸，Fed今年5月首次降息，預計分4次降息、1次降1碼，全年降息有4碼空間。

夏天表示，Fed會在總體經濟與避免經濟過快衰退間做衡量，過去2個月美國通膨有所下滑，經濟仍展現一定韌性，因此預估美國短期降息機會不高，要到5月才會開始降息。

至於牽動投資布局的美國10年期公債殖利率，夏天表示，預期今年底殖利率可能下探3.5%，必須留意今年的政治事件可能導致市場波動加劇。

夏天會後受訪時表示，牽動Fed降息時間點的指標最主要看通膨，若美國通膨後續開始回升、或是比預期來得高，可能讓Fed延後降息時間。此外，要密切留意先行指標如勞動市場與消費等指標，若勞動市場快速走弱，也可能支持Fed加快降息腳步。

夏天提醒，今年投資要管理好資金流動性，雖然近年因為升息，定存利率來到較高水準，但若把大量現金放在存款上，可能面臨很高的再投資風險，股債投資前要先做好資金流動性管理。

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投資方面，夏天建議可購買優質債券，大宗商品包括石油、黃金都是可以考量的對沖風險項目，黃金為傳統避險資產，估年底金價上看每盎司2200美元。整體股市投資看法偏中性，美股偏好科技股，其中特別看好半導體業與軟體業等，預期美國科技業今年盈餘年成長可達15%到16%。

除了美國今年啟動降息外，夏天預期，其他國家包括亞洲地區央行今年陸續都會降息。外匯走勢部分，去年12月已看到美元第一波走弱，預期美元下一波走弱是在Fed降息後、即第2季。（編輯：郭無患、楊蘭軒）1130201