台泥攜德商開發碳捕捉技術 拚2030年捕獲量10萬噸

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（中央社記者賴言曦台北1日電）台泥今天宣布，與德國蒂森克虜伯工業集團子公司thyssenkrupp Polysius （tkPOL）簽訂碳捕捉項目合作意向書（MOU），將以花蓮和平廠一號窯做為技術場域，共同開發第3代純氧燃燒製程與技術，目標2030年二氧化碳每年捕獲量達10萬噸。

台泥說明，這次的合作技術是在水泥鍛燒時加入純氧，使製程中捕獲的二氧化碳濃度提升至90%以上，同時降低碳捕捉過程中所需的能源，預計2026年完工，目標2030年前掌握商轉核心技術，並達到二氧化碳每年捕獲量10萬噸。

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台泥指出，未來捕捉的二氧化碳，除了提供工業焊接、化工業、食品加工等跨產業服務，也會配合政府政策，如進行封存、碳權或加值化利用等都將是規劃方向。

台泥說明，這次攜手合作的tkPOL，也正在協助海德堡等歐洲知名水泥公司進行Catch4Climate前瞻計畫碳捕捉專案，目前已在德國建造水泥廠純氧燃燒窯系統，使用純氧進入燃燒製程，透過提高熟料鍛燒時產生的二氧化碳濃度，進行純化處理再利用或直接液化封存，以達減碳效益，並進而開發具減碳效果的合成燃料。（編輯：趙蔚蘭、翟思嘉）1130201