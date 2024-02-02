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追隨美股漲勢 亞股普遍收紅

2024/2/2 19:15
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（中央社香港2日綜合外電報導）亞洲股市今天普遍收紅，追隨美股漲勢。美股昨日逢低承接前一日賣壓，帶動收盤上揚。同時，美國科技巨頭公布強勁的獲利，減輕市場對利率高漲衝擊企業獲利的擔憂。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）本周稍早公布利率決策，警告說不大可能在3月調降基準利率，使市場大感失望，但市場預期聯準會今年肯定降息，沖淡了這個失望情緒。

最新公布的資料顯示美國勞動市場正在放緩，包括初次申領失業救濟金的人數增加，和民間部門新增就業人數不如預期，這使外界對聯準會在2025年前數度降息的樂觀情緒升高。

City Index暨Forex.com分析師拉薩札達（Fawad Razaqzada）說：「交易員不會放過任何一個提前降息的可能性。若美國稍晚公布的數據從現在起轉向悲觀，將使這些預期持續升高。」

在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，決策官員可能特別受到關鍵指標遠低於預期所影響後，各界正緊盯今天稍晚出爐的非農就業報告。

亞洲多數股市今天隨美股漲勢收紅。日股收漲，其中遊戲開發商Nexon收盤飆漲逾20%。

雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉、曼谷、孟買股市也收高。但上海及香港股市收跌。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130202

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