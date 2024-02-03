抱股過年？法人：情緒樂觀但槓桿偏高投資人可減碼

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（中央社記者賴言曦台北3日電）台股2日在AI族群助攻下站穩萬八大關，美股週五終場皆紅。法人分析，美股週五收紅，使台股市場情緒趨樂觀，但指數這波漲幅已到相對高點，雖預期封關日指數可望收高，仍建議槓桿偏高的投資人可進行一定比例減碼。

台股2日在人工智慧（AI）族群助攻下，終場上漲91點，收在當日最高點1萬8059點，重返並站穩萬八大關，週線上漲64.9點呈現連3紅，櫃買OTC指數則創逾23年來高點。

三大法人自營商賣超新台幣1.11億元，投信賣超3.96億元，外資及陸資買超151.39億元，合計買超146.32億元。據統計，外資連2日買超台股，投信連4日賣超。

觀察美股2日表現，在大型科技業財報利多、美國1月就業數據強勁激勵下，道瓊工業指數終場上漲134.58點，或0.35%，收在3萬8654.42點；標準普爾500指數上漲52.42點，或1.07%，收在4958.61點；以科技股為主的那斯達克指數上漲267.31點，或1.74%，收在1萬5628.95點；費城半導體指數上漲56.242點，或1.31%，收在4336.727點。

投顧法人指出，美股皆紅有利台股表現強勁，但由於美國1月非農就業數據人數、薪資增速超過市場預期，打壓市場對美國聯邦準備理事會（Fed）最快3月降息的預期。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪分析，5日是台股農曆春節前最後交易封關日，美股週五收紅，使台股市場情需趨於樂觀，但指數這波漲幅已到相對高點，建議槓桿偏高的投資人，可將手中持股進行一定比例的減碼。

黃文清指出，雖然市場可能出現部分獲利了結賣壓，不過由於美股上漲，加上外資持續回補台股，預期封關日指數仍可望收高，但由於台股即將進入農曆春節假期休市，因此春節期間的國際股市變化，以及美國利率政策相關動態，都是投資人需留意的重點。（編輯：林克倫、張若瑤）1130203