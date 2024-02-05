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專訪／「晶片戰爭」作者：台灣想保持半導體優勢 應搶攻AI打造台版輝達
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麗寶旗下開發案啟動招商 嘉義福容飯店4月試營運

2024/2/5 12:30
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（中央社記者賴言曦台北5日電）麗寶集團旗下開發案啟動整合式招商，除了嘉義福容voco飯店將在4月試營運，集團子公司第1季將進駐旗下位於新莊副都心及新北產業園區的商辦大樓。

麗寶表示，整合式招商是盤點集團子公司旗下適合招商的店面、土地、飯店等，以單一窗口進行媒合服務。

麗寶啟動整合式招商開發案，包含嘉義福容voco飯店、新板特區豪宅案招商、台北港物流倉儲開發案、淡海飯店宅及新莊副都心、新北產業園區的商業大樓。

麗寶回應中央社記者詢問時說明，與IHG洲際飯店集團合作的嘉義福容voco飯店，採飯店與商辦混合式規劃，飯店預計4月試營運，商辦空間已獲壽險業者洽詢。

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此外，新板特區豪宅指標案招商陸續接獲大型零售商詢問；台北港開發案部分，土地面積約8000多坪，目前預計規劃成產業智慧物流或倉儲冷鏈區，傾向以出租為主。

麗寶也宣布集團子公司第1季將陸續進駐「麗寶商業大樓」，該商辦開放1到3樓招商，其中1樓店面已有金融業完成合約簽訂；淡海飯店宅目前已有近千戶陸續完成交屋入住，商業空間有多家廠商詢問洽談中。（編輯：楊蘭軒、郭無患）1130205

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