亞衛董監事變更 NCC駁回范瑞穎擔任董事長

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（中央社記者蘇思云台北6日電）NCC今天表示，若許可現任東森電視董事、中嘉數位董事范瑞穎擔任亞洲衛視董事與董事長職務，范瑞穎將可參與經營5個衛廣新聞/財經新聞頻道與12個有線電視系統，考量對產業經營型態的發展，駁回范瑞穎擔任亞洲衛視董事與董事長職務。

甲山林董事長祝文宇2022年4月以禾豐傳媒向華衛集團董事長王志隆買下華衛旗下亞衛的85%股權，王志隆繼續擁有亞衛的15%股權，亞衛2022年5月向國家通訊傳播委員會（NCC）申請董監事變更，歷經近2年審查，NCC今天做出決議，並附附款許可其他董事、監察人及總經理變更。

NCC表示，范瑞穎現任東森電視董事職務，另在去年受泓順投資股份有限公司指派擔任中嘉數位董事職務，此案涉及廣電產業水平跟垂直整合，若許可范瑞穎擔任亞衛董事、董事長職務，范瑞穎將可實質參與經營東森新聞台、東森財經新聞台、寰宇新聞台、寰宇新聞台灣台及寰宇財經台等5個衛廣新聞/財經新聞頻道，以及12個有線電視系統。

NCC說明，考量這類經營型態對產業整體發展的影響，依衛星廣播電視法第15條第3項及同法第10條第1項第3款規定，駁回這部分申請。

至於為何只駁回范瑞穎，其他人選仍許可，NCC解釋，亞衛申請變更董事為禾豐傳媒公司指派的代表人，包含黃東烈、祝藝、陳建甫、林輝煌，申請變更監察人為沈承豐，申請變更總經理為周欣怡部分，其他人選並沒有如同范瑞穎的情形，因此是附附款許可。

先前外界盛傳祝文宇背後是東森電視代持亞衛股權，NCC官員說明，針對股東涉借名與代持一事，審查期間多次請亞衛說明，亞衛都否認，依衛廣法第15條、行政程序法第96條第2項規定附保留許可廢止權的許可。

NCC指出，附款內容為，本屆董事任期內，公司應在每年股東常會開會前15日內提供股東名簿給NCC，並說明公司股份的實質受益人，若未履行，或有具體事證顯示公司上層股東涉代持或借名，NCC得廢止原處分。

根據資料，目前亞洲衛視旗下包含寰宇新聞台、寰宇新聞台灣台、寰宇財經台、寰宇綜合台、亞洲旅遊台、美食星球、亞洲綜合台、梅迪奇藝術頻道等8個頻道。

NCC今天也通過寰宇新聞台評鑑案，評鑑結果為「合格」，要求持續投資人力、設備、節目及內容，並降低所屬新聞頻道節目共用情形。NCC也給予行政指導，要求寰宇新聞台要有房地產新聞自律規範，製播房地產新聞要落實多方事實查證與平衡報導，避免違反平均地權條例第47條之5規定等。（編輯：張均懋）1130206