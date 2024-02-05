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NCC籲勿使用中國北斗衛星設備 違者最高罰500萬

2024/2/5 19:00
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（中央社記者蘇思云台北5日電）NCC今天提醒，漁民出海工作時，不要使用中國的北斗盒子及北斗海聊等設備，這些衛星通訊設備涉及非法使用無線電頻率，依照電信管理法，可處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天在臉書粉專發布宣導貼文，提醒漁民出海工作時，不要使用北斗衛星通訊設備；原因是中國的北斗盒子及北斗海聊等設備，可連接至未經核准的衛星通訊網路，如未經核准輸入、違法販賣及使用相關設備，都涉及違反電信管理法規定，可處以罰鍰。

NCC表示，使用北斗盒子等衛星通訊設備，涉及非法使用無線電頻率，違反電信管理法第52條第2項，可開罰50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

NCC也說明，北斗衛星通訊設備屬於電信管制射頻器材，必須經過型式認證，未經核准輸入，違反電信管理法第65條規定，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並可沒入器材；未經審驗合格、違法販賣，違反電信管理法第66條規定，可處1萬元以上、20萬元以下罰鍰。

NCC表示，漁民出海工作時，如果需要使用通訊設備，請使用國內合法的Inmarsat或Thuraya衛星通訊設備，既符合法規，有需要也可以獲得保護與救援。（編輯：趙蔚蘭）1130205

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