去年專利百大出爐 台積電、三星申請雙創新高紀錄

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（中央社記者劉千綾台北6日電）2023年專利百大報告出爐，經濟部表示，半導體產業龍頭台積電、三星專利申請皆創歷年新高紀錄，本國人由台積電以1956件連續8年稱霸榜首，外國人由三星以978件首次摘下冠軍，反映半導體產業龍頭彼此較勁態勢。

經濟部智慧財產局今天公布2023年專利申請及公告發證統計排序。本國人專利方面，智慧局表示，自2016年起，台積電3種專利申請量連續8年高居首位，2023年申請1956件，且均為發明專利，成長28%；聯發科申請544件，排名上升2名，位居第2；南亞科申請373件，排名第5，這3家公司去年專利申請量均創歷年新高。

此外，排序第6的英業達有330件，創近10年新高，年增14%；排序第10的台達電270件，創近15年新高，年增32%，表現亮眼。

智慧局長廖承威表示，台積電從半導體製造端拉動上游IC設計、下游封裝動能，三星則首次榮登外國人專利榜首，反映台灣作為半導體重鎮，產業龍頭彼此較勁態勢。此外台積電2023年在美國專利申請排名上升至第2，僅次於三星，皆積極布局海內外專利。

外國人申請部分，智慧局表示，南韓三星電子以978件，首次榮登發明、新型、設計3種專利申請首位，年增45%，發明專利明顯增加，從2022年的311件，成長至2023年977件；其次是美國應用材料779件、美國高通639件，皆為ICT產業指標廠商。

前10大外國申請人中，南韓三星電子、排序第4的日本東京威力555件、排序第6的南韓韓領454件、排序第7的荷蘭艾司摩爾（ASML）309件、排序第10的美國科林研發264件，專利申請件數均創歷年最高。

廖承威表示，南韓韓領有「韓國亞馬遜」之稱的電商酷澎，近年積極搶攻台灣物流商機，去年專利申請倍增，主要為演算法、訂單預測和倉儲管理等發明專利申請；科林研發在台成立半導體製程設備整建中心，加大在台研發量能，也積極布局專利，擠入前10大外國申請人榜單。

智慧局表示，2023年本國人百大3種專利申請1萬2922件，年增1%，連續7年成長；企業和研究機構申請量上升，帶動發明專利9982件，成長4%。

智慧局進一步表示，有6家銀行進入3種專利申請百大，其中合作金庫以223件，連續2年奪得首位，創歷年所有銀行專利申請件數最高紀錄，其次為兆豐銀行195件、中國信託144件。在發明專利方面，合作金庫亦以35件躍居銀行第1。（編輯：張均懋）1130206