看好龍年景氣 調查：近74%企業擬加薪、平均調幅4.6%

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（中央社記者劉千綾台北15日電）今天是開工日，人力銀行表示，近74%企業年後規劃加薪，調薪意願明顯增加，顯示資方樂觀看待未來景氣，平均調幅為4.6%。因應淨零轉型，龍年職場熱門工作包括風電工程師、ESG管理師等，其中風電工程師享有百萬年薪待遇。

yes123求職網今天發布「龍年新春開工調查」指出，有73.6%的企業表態，在農曆龍年後有加薪計畫，明顯高於去年同期的62.7%；不過其中60.3%屬於績效式加薪，僅有13.3%屬於齊頭式加薪。

至於龍年哪些職務最有機會被調高薪水，在可複選的調查結果下，依序為業務或銷售人員（61.7%）、客服或門市人員（47.1%）、產線作業員（37.4%），以及產線工程師或技術型人員（35.8%）、研發人員（27.2%）、行銷或企劃人員（22.7%）。

針對比較有機會被加薪的職務，調查顯示，企業願意的調薪幅度平均為4.6%，其中僅有8.4%的公司透露，幅度在「1成（含）以上」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，企業調薪意願明顯增加，代表資方在龍年樂觀看待未來景氣，而且受惠解封後卻缺工中的產業，待遇仍有調整空間。對於站在第一線，直接面對客戶、消費者，負責衝刺業績，或是產線操作人員，在龍年的加薪機率會比其他職務人員高一些。

關於龍年職場熱門工作，楊宗斌預估，包括綠能與永續經營、邊境解封以及數位轉型3大議題。風電工程師目前幾乎都是來自歐洲的人才協助建置，近期開始有焊接人才的培訓班成立，風力發電機組的設立與維運屬於高壓、高風險工作，薪資待遇屬於「百萬年薪」等級，未來這類人才在台灣將是奇貨可居。

因應淨零轉型趨勢，楊宗斌進一步表示，ESG管理師已成為企業永續經營部門的要角，除了撰寫營運報告書，並隨時了解全球法規的變更，還須監督公司製程的改善，因此除了外語能力，法務與工業管理都要涉獵外，像是農學院、生物相關科系，應徵時也有加分作用，年薪約新台幣60至70萬元。

楊宗斌表示，跨國企業也恢復大量招募外派儲備幹部，從金融業到製造業，甚至餐飲業，資方都會以此職務來培訓接班梯隊，年薪可達120萬元起跳，須具備獨立作業與第二外語能力，並能解析外派地的政經局勢，即時回報母公司。

解封後的報復性出遊潮持續，楊宗斌透露，旅遊規劃師針對不論是國外或國內，自由行或團客需求，能客製化或標準化各種旅遊行程，只是仍有業務招攬壓力，且採底薪加上業績獎金方式，旺季時的年薪有機會上看70至80萬元的水準。

數位轉型方面，楊宗斌表示，電商進入蓬勃發展階段，需要大數據分析師解讀使用者和消費者的習性，解析營運策略的優缺點，可以優化APP軟體的內容，甚至改善企業行銷模式，年薪介於80至100萬元之間。

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楊宗斌指出，電商的前台包含社群互動與影音呈現，都需要數位行銷師來規劃，透過粉絲流量的變化，轉換成金流的變化，掌握商業脈動，即時調整行銷策略，也能隨時處理客訴問題，預估年薪為50至70萬元。

「龍年新春開工調查」是由yes123求職網於1月25日到2月7日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員，有效問卷共1277份，企業的有效問卷則有1018份。（編輯：潘羿菁）1130215