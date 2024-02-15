兩岸觀光題材落空 觀光股龍年開盤湧跌勢

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（中央社記者江明晏台北15日電）交通部農曆年前宣布，停止招攬前往中國大陸的旅行團。觀光股龍年開紅盤日跌勢湧現，旅行社股為重災區，五福跌停，山富、易飛網下跌逾7%，飯店股同樣受挫，夏都、寒舍下跌逾7%。

交通部原本宣布3月1日起，解除台灣旅行團赴中國旅遊禁令，但中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式；因此農曆年前宣布停止招攬前往中國大陸旅行團，而今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。

兩岸觀光交流的政策利多落空，導致觀光股龍年開紅盤日湧現跌勢，上市觀光股盤中下跌近3%。

旅行社股為重災區，五福跌停，山富、易飛網下跌逾7%，雄獅、鳳凰下跌逾4%，

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飯店股同樣受挫，晶華下跌近4%，面臨200元關卡保衛戰；夏都、寒舍、雲品、老爺知、亞都、洛碁等股價均下挫。

交通部觀光署指出，衡量政府原期待於春節後恢復台灣旅客赴陸團體旅遊，但環顧當前情勢，不利於台灣旅客赴陸，不是恢復旅行社組團赴陸的時機，呼籲中國方面能夠改變對台灣態度，釋出善意，儘速開放陸客來台團體旅遊，以落實恢復兩岸團體旅遊交流政策。（編輯：楊蘭軒）1130215