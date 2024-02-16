數位商機挹注 電腦資訊服務業112年營收5700億創高

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（中央社記者劉千綾台北16日電）經濟部表示，數位商機及雲端業務挹注下，推升112年電腦及資訊服務業全年營業額達新台幣5700億元，創歷年新高，年增8.9%，其中電腦程式設計業占比逾7成，貢獻最大。去年專業技術服務業、租賃業營業額同樣刷新最佳紀錄。

經濟部統計處今天發布112年第4季電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業營業額統計報告。

統計處表示，112年第4季電腦及資訊服務業營業額1620億元，年增6.5%；累計去年全年營業額5700億元，為歷年新高，年增8.9%，其中電腦程式設計業增加6.6%，資訊服務業增加15.8%。

統計處進一步指出，去年第4季電腦程式設計業營業額1195億元，年增4.6%，受惠於網路儲存、軟體開發及系統整合建置等服務需求增加；資訊服務業營業額425億元，年增11.9%，主因拍賣平台網站管理業者結合異業推出多元行銷策略，以及網路平台的廣告效益，與雲端電腦資料保管等業績攀升。

此外，112年第4季專業技術服務業營業額1037億元，為歷年單季新高，年增2.3%；累計去年全年營業額3653億元，寫下歷年新高，年增3.6%。

統計處分析，去年第4季廣告業及市場研究業營業額474億元，年增1.1%，受惠於網路媒體及大型戶外廣告收入增加；專門設計業248億元，年增7.0%，主因商場空間設計、展覽活動設計案件量提高；婚紗攝影業績增長，推升攝影業營業額達24億元，年增7.7%。

租賃業方面，統計處表示，112年第4季租賃業營業額480億元，為歷年單季新高，年增7.4%；累計112年全年營業額1797億元，同樣刷新歷年最佳紀錄，年增9.3%。

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其中機械設備租賃業單季營業額為112億元，年減9.0%，統計處表示，主因半導體設備、營造用及辦公事務機械設備承租需求減緩，加上111年比較基數較高。

至於運輸工具租賃業，去年第4季營業額為343億元，年增13.4%，統計處表示，因企業用戶長租車業務穩定，加上業者推出共享汽車服務，吸引消費者租車挹注業績成長；個人及家庭用品租賃業25億元，年增16.7%，受惠於戶外娛樂休閒設備、清潔用品出租熱絡。（編輯：楊蘭軒）1130216