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展望今年庫存壓力趨緩 美利達漲停、巨大勁揚逾9%

2024/2/16 14:20
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（中央社記者潘智義台北16日電）市場展望自行車高庫存今年可望去化，自行車雙雄股價走揚，美利達今天以漲停價198.5元作收，巨大收202元，勁揚9.19%。

疫情期間民眾為避免搭乘大眾運輸工具，帶動自行車大賣，但疫後市場恢復常態，自行車通路備貨的高庫存無法快速去化，造成製造廠極大壓力。

歷經超過1年的高庫存去化，巨大認為，庫存壓力今年第3季可望紓解，回到2019年水準；美利達也認為庫存可望緩解，甚至有機會提前在上半年發生。

巨大、美利達公布1月營收不如去年同期，但美利達變更收入的入帳基準日，1月合併營收認列有新台幣3.18億元將於2月入帳。

巨大15日公布1月合併營收47.95億元，年減17.73%。美利達1月合併銷售7萬4751台，年增0.5%，但合併營收15.73億元，年減達31.1%。

美利達指出，雖然中國市場營收年增187.8%，但因台灣廠營收有3.18億元將延遲於2月入帳，造成合併營收較去年同期大減。（編輯：楊蘭軒）1130216

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