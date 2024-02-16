中鋼3月開平高盤 翁朝棟：大環境緩慢復甦仍有挑戰

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（中央社記者賴言曦高雄16日電）中鋼今天公布3月內銷盤價，包含熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲及部分熱浸鍍鋅鋼捲每噸漲新台幣300元；董事長翁朝棟表示，大環境處於緩慢復甦階段，但仍存在諸多變數及挑戰，中鋼將持續朝智慧精緻鋼廠目標邁進。

中鋼今天舉辦新春祈福典禮，翁朝棟致詞表示，過去一年受國際通膨與升息、中國經濟疲軟及地緣政治風險影響，台灣去年經濟成長率約1.4%，為近14年來新低，與2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延時相比，企業經營環境更加艱困，但中鋼去年仍繳出自結合併營收3633.26億元，合併稅前淨利45.98億元成績。

翁朝棟表示，目前整體大環境處於緩慢復甦階段，但仍存在諸多不確定變數及挑戰，中鋼面對外在環境變化，除了已在去年宣示新願景、推動二軸（高值化精緻鋼廠、發展綠能產業）三轉（數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型），朝成為智慧精緻鋼廠目標邁進，並加速ERP（企業資源規劃）系統及相關人工智慧（AI）技術開發。

中鋼今天召開3月內銷盤價會議，雖然鋼市短期受季節性因素及春節假期前交易放緩影響，下游購料相對謹慎，但在全球製造業近2年庫存去化下，預期補庫存需求將和緩釋出，3月盤價包含熱軋鋼板（一般料）、熱軋鋼捲（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料）、冷軋鋼捲（一般料）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）每噸漲300元。

另外，電鍍鋅鋼捲（抗指紋）、電鍍鋅鋼捲（建材）、熱浸鍍鋅鋼（家電、電腦、其他料）、電磁鋼捲（中低規、高規）則以平盤開出。

觀察鋼鐵產業需求，中鋼表示，中國政府持續推動都更、基建及社會住宅等3大工程，提振房地產需求；汽車用鋼方面，MarkLines預估2024年全球汽車銷量達9225萬輛，年增率2.7%，用鋼展望向上。

供給方面，中鋼指出，中國鋼市在冬季環保限產與粗鋼平控政策調控下，去年12月粗鋼產量創下近7年以來新低，加上今年1月下旬鋼廠庫存與2月上旬社會庫存雙降，分別年減26%與23.3%；韓國浦項鋼廠自2月起進行高爐大修與熱軋產線歲修，預估減供達百萬噸。

世界鋼鐵協會（Worldsteel）統計，去年12月全球粗鋼產量為1.357億噸，年減5.3%，連續10個月鋼鐵供給呈現降減，有利鋼市正向發展。

在原物料方面，鐵礦砂價格每公噸約120美元至130美元，冶金煤價格每公噸約310美元至320美元，台幣匯率近期走貶，進口原物料成本仍處相對高位，鋼價獲得支撐。（編輯：張良知、楊蘭軒）1130216