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證交所年輕化 找卡通人物配音員宣導反詐騙

2024/2/21 16:49
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（中央社記者曾仁凱台北21日電）證交所走向年輕化，因應投資詐騙案件層出不窮，證交所宣布找來知名卡通人物花媽的配音員，錄製廣播廣告，協助一起反詐騙。

證交所主管表示，現在詐騙猖獗，為了防範投資詐騙，證交所致力透過多元管道，包括實體講座、網路活動及現場互動遊戲等方式，進行投資人教育宣導。今年更拓展全新型態的推廣管道，希望透過廣播廣告，加強運用聲音行銷方式觸及更多族群，讓上班族、學生、開車族等都能接觸到，藉此喚起關注，以捍衛及守護民眾財產安全。

此次特別找來卡通人物花媽的配音員，錄製廣播廣告，希望透過其獨特嗓音，吸引更多聽眾注意，尤其是年輕聽眾。

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因應投資人生活型態轉變，以及年輕族群參與投資的比例提升，證交所翻轉宣傳方式，開創新型態管道，希望提升金融教育及反詐騙宣導的效果。

目前投資詐騙有很多是股票申購詐騙，這次證交所的反詐騙宣傳廣告以此為題，設計淺顯易懂對白，並利用卡通人物具親和力的聲音，以篤定的口吻直接告訴投資人「抽股票不會有違約或被凍結帳戶的問題！叫你匯款到其他人帳戶就是詐騙！」希望能夠加深民眾印象，幫助識破股票抽籤詐騙話術。（編輯：黃國倫）1130221

#投資詐騙
#詐騙
#證交所
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