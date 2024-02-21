1月人民幣存款餘額終止連17跌 央行：下滑趨勢未變

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）中央銀行今天公布1月國銀人民幣存款餘額為人民幣1327.13億元，終止連續17個月下滑，轉為增加19.55億元，不過央行官員直言，1月止跌是短期因素使然，國人減持人民幣的趨勢並未改變。

中國經濟前景蒙塵，加上美元雙率光環太過耀眼，國銀人民幣存款餘額直直落，截至去年12月，人民幣存款餘額已經連續17個月走跌，持續改寫102年11月以來新低。

觀察112年全年人民幣存款變化，不只延續前幾年的下滑趨勢、連6年走跌，去年全年蒸發高達644.47億元，相較111年全年減少366.55億元，幾近翻倍，且年減33.02%，為102年統計以來最大減幅。

不過今年1月國銀人民幣存款餘額意外止跌，回升至1327.13億元，月增19.55億元，外匯指定銀行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）雙雙上揚，前者增加9.23億元、升至1038.33億元，後者增加10.32億元。

「這次結果有點出乎大家意料，但趨勢沒有改變」，央行官員說明，1月DBU法人戶增加、個人戶續減，探究法人戶存款增加的原因，是法人收回海外債票券投資，以因應投資人贖回人民幣基金的需求；換言之，法人戶存款餘額增加的關鍵，在於投資人不想繼續投資人民幣基金。

央行官員指出，如果接下來幾個月，個人戶的人民幣存款餘額繼續走跌，就印證投資人不只不想持有人民幣基金，甚至不想要人民幣，因此把資金轉戰其他幣別或投資工具，使得散戶人民幣存款餘額持續下降。

央行官員直言，近幾年國際局勢動盪，中國經濟前景有疑慮，影響投資人信心，加上美國聯準會這幾年暴力升息，雖然市場認為升息循環告終，但也還沒那麼快降息，美元高利題材依舊吸金，優利定存動輒4%、5%，相較之下，人民幣專案利率頂多1%、2%水準，難免失色。

根據央行提供今天最新的國銀人民幣專案利率，1個月期以永豐銀行3.05%最佳、3個月期是陽信銀行的1.9%、6個月期為渣打銀行2.5%，市場上無9個月期專案，1年期則是陽信銀行的2.2%最優。

央行官員指出，人民幣專案利率沒什麼動，即便短天期偶有3%、5%的優惠利率，但多有附帶條件，整體而言，利率誘因不大。（編輯：張均懋）1130221