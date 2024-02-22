日月光砸21億元 收購英飛凌菲律賓和韓國封測廠

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）半導體封測廠日月光投控今天宣布，收購晶片大廠英飛凌位於菲律賓和韓國的兩座後段封測廠，擴大在車用和工業自動化應用的電源晶片模組封測與導線架封裝，投資金額逾新台幣21億元，最快今年第2季底完成交易。

英飛凌（Infineon）和日月光投控下午同步公告，英飛凌將出售菲律賓甲美地市（Cavite）及韓國天安市（Cheonan）兩座後段封測廠給日月光半導體，

其中位於菲律賓甲美地市的Infineon Technologies Manufacturing Ltd，日月光半導體透過收購上層控股公司（Cypress Manufacturing, Ltd.）100%普通股股權取得，交易金額約3899.8萬歐元（約新台幣13.2億元）。

位於韓國天安市的Infineon Technologies Power Semitech Co., Ltd.，日月光韓國子公司以約2359.1萬歐元（約新台幣7.98億元）取得，兩筆交易預計最快今年第2季底完成。

英飛凌於2019年收購賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor Technology），根據公告，日月光半導體此次取得 Cypress Manufacturing, Ltd. 100%普通股股權，交易相對人為賽普拉斯半導體。

日月光投控說明，這兩筆交易可增加日月光半導體產能，並滿足英飛凌後續訂單需求。英飛凌指出，透過此次交易，英飛凌與日月光雙方持續長期合作。

日月光投控營運長吳田玉表示，車用和電源管理晶片市場是投控布局的策略焦點，此次收購英飛凌在菲律賓和韓國的兩座封測廠，代表日月光投控承諾與英飛凌雙方延續長期策略夥伴關係的決心。

英飛凌韓國封測據點有300名員工，菲律賓封測廠有超過900名員工，日月光投控表示，當地兩廠員工繼續留用。

產業人士指出，英飛凌位於韓國的封測據點主要聚焦電源晶片模組封測，應用領域包括居家、工業自動化和車用領域；菲律賓封測廠主要布局導線架封裝產線，鎖定車用、工控和一般應用。

此外，日月光投控今天公告，子公司日月光半導體董事會決議停止股票公開發行，主要考量集團整體經營規劃，依法向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行。（編輯：張良知）1130222