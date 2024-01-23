更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司判死刑
首頁 / 產經

日月光發獎金1.5億 萬餘員工受惠每人1.2萬

2024/1/23 09:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）封測大廠日月光半導體今天宣布，春節前將發給基層員工獎金，總金額新台幣1.5億元，每人1.2萬元。

日月光接受記者詢問說明，預計此次對基層員工發放獎金，將有1萬多名員工受惠，除了發放獎金給基層員工外，也會按照績效等考量，對部分員工進行調薪。

日月光透過新聞稿指出，面對全球市場需求低迷及供應鏈調節庫存的挑戰，日月光營運穩健，延續往年與全體員工共享營運成果精神，將於春節前發出基層員工獎金，今年每人1.2萬元，總金額1.5億元。

日月光表示，在景氣不佳時仍維持調薪，帶動員工向心力，促進企業長期永續發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

日月光指出，透過各項制度與福利營造友善職場，致力育才與攬才並落實照顧員工，例如設立三好幼兒園讓員工育兒無憂，鼓勵員工參與休閒活動，社團號召員工及家屬共同欣賞運動賽事等。

今年日月光營運邁入40週年，展望全球半導體產業趨勢，日月光指出，高雄廠以永續及數位雙軸轉型，聚焦先進封裝製造，整合智能解決方案，攜手供應鏈，在市場競合關係中轉化成連年成長的動力。（編輯：楊凱翔）1130123

#日月光
#日月光半導體
#高雄廠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18