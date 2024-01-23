日月光發獎金1.5億 萬餘員工受惠每人1.2萬

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）封測大廠日月光半導體今天宣布，春節前將發給基層員工獎金，總金額新台幣1.5億元，每人1.2萬元。

日月光接受記者詢問說明，預計此次對基層員工發放獎金，將有1萬多名員工受惠，除了發放獎金給基層員工外，也會按照績效等考量，對部分員工進行調薪。

日月光透過新聞稿指出，面對全球市場需求低迷及供應鏈調節庫存的挑戰，日月光營運穩健，延續往年與全體員工共享營運成果精神，將於春節前發出基層員工獎金，今年每人1.2萬元，總金額1.5億元。

日月光表示，在景氣不佳時仍維持調薪，帶動員工向心力，促進企業長期永續發展。

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日月光指出，透過各項制度與福利營造友善職場，致力育才與攬才並落實照顧員工，例如設立三好幼兒園讓員工育兒無憂，鼓勵員工參與休閒活動，社團號召員工及家屬共同欣賞運動賽事等。

今年日月光營運邁入40週年，展望全球半導體產業趨勢，日月光指出，高雄廠以永續及數位雙軸轉型，聚焦先進封裝製造，整合智能解決方案，攜手供應鏈，在市場競合關係中轉化成連年成長的動力。（編輯：楊凱翔）1130123