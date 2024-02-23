挺過防疫險 2023年和泰產險簽單保費及獲利雙寫新高

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（中央社記者謝方娪台北23日電）2022年國內發生防疫險之亂，和泰產險等6家業者損失慘重，挺過防疫險風暴，和泰產險2023年8月自結RBC回到法定標準，全年簽單保費達新台幣131.7億元、稅前純益42.6億元，雙寫歷史新高，今年設定保費成長1成目標，看好車險與商業險動能。

和泰產險今天舉行年度媒體見面會，2023年全年和泰產險簽單保費收入達131.7億元，年增7.16%，全年自結稅前純益42.6億元，相比2022年受防疫險影響稅前大虧388.9億元，順利轉虧為盈。

和泰產險董事長蔡伯龍坦言，「防疫險損失對我們是個災難」，很慶幸母公司給和泰產很大的支持，員工亦努力處理核保、理賠，2023年公司營運狀況已回穩，2024年期許公司可「重新再出發」，隨資本適足率拉升至符合法定標準，公司已有能力拓展更多業務。

和泰產險總經理顏思齊表示，雖然2022年疫情期間和泰產跌了很重一跤，但跟隨集團腳步，2023年和泰產獲利及業績展現強勁成長，保費及獲利雙寫歷史新高，展望今年，簽單保費成長目標為10%，估車險、商業險等簽單保費有望持續成長。

他提到，因防疫險理賠潮，先前和泰產資本適足率（RBC）下滑，影響業務推展動能，但2023年8月起和泰產自結RBC已回到法定標準200%以上，今年已有推展業務空間，但必須兼顧風險控管。

顏思齊坦言，過往業務單位相當重視業績多寡，但經過防疫險風暴，他常常告訴員工，產險業與一般產業不同之處在於，產險業最大成本是在以後才會知道。

他也形容，和泰產現在是「浴火重生、重新開始」，今年擬定3大重點策略，包括營運模式轉型、加強風控法遵及提升管理效能。

顏思齊表示，車險為和泰產強項，服務網絡已布建完善，今年和泰產將持續發展其他車險，包含營業車隊、公用車隊及他牌車險等。

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和泰產今年並將瞄準個人風險保障市場，規劃整合一般民眾日常保障需求，力求用更簡練方式提供保障。商業險方面，由於前身為外商蘇黎世產險，企業險亦為和泰產強項，今年將持續拓展業務動能。

顏思齊提到，員工為公司重要發展資產，2023年7月1日起，內勤職員薪資總額平均已調升9.4%，在產險業界中調幅應數一數二；董事會並通過預算，調高今年員工健檢補助總額至700餘萬元，調幅高達67%。（編輯：潘羿菁）1130223