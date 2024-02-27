日月光投控子公司取墨西哥土地 攻北美工業車用商機

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）半導體封測廠日月光投控旗下環旭電子積極布局墨西哥，26日公告環旭透過子公司以墨西哥披索2.96億元（約新台幣5.44億元），取得西部哈里斯科（Jalisco）州土地，布局未來北美市場工業和車用商機。

日月光投控26日晚間公告，子公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.，以總交易金額墨西哥披索2.96億元，取得哈里斯科州托納拉（Tonala）市土地，面積約4.44萬平方公尺。

環旭今天上午接受記者詢問表示，此次土地儲備作為爭取未來在北美工業和車用市場的生意機會。日月光投控表示，此次投資為未來潛在業務機會儲備土地，促進在北美地區的商業發展機會。

產業人士分析，環旭此次在墨西哥擴大購地，主要規劃在當地擴充工業和車用電子代工服務（EMS）產線，因應北美市場客戶需求。

根據環旭年報，子公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.，位於墨西哥大型工業中心瓜達拉哈拉（Guadalajara），主要從事電子代工服務（EMS）、產品維修及相關服務。

環旭積極布局墨西哥，去年8月環旭在回應線上投資人提問表示，環旭在墨西哥瓜達拉哈拉新建第2工廠，預計今年完工投產。

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從客戶端來看，根據資料，環旭在工業類產品主要客戶包括Honeywell、Zebra、NCR等，在雲端及儲存類主要客戶包括聯想（Lenovo）、美超微電腦（Super Micro Computer）、輝達（NVIDIA）旗下網通晶片商邁倫（Mellanox）等。

在汽車電子領域，環旭主要客戶包括法國法雷奧（Valeo）、美國BorgWarner、加拿大Magna、日本日立（Hitachi）、Wolfspeed等。（編輯：郭無患）1130227