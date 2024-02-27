環球晶去年獲利創新高 每股純益45.41元

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（中央社記者張建中新竹27日電）環球晶去年獲利表現亮麗，歸屬母公司淨利新台幣197.72億元，創新高，每股純益45.41元。

環球晶2023年受惠客戶長期合約支撐，化合物半導體晶圓產能利用率維持高檔，營運得以不畏產業逆風，業績持續成長。

環球晶2023年營收706.52億元，創新高，年增0.5%，歸屬母公司淨利197.72億元，同創新高，每股純益45.41元。

展望2024年，環球晶表示，隨著終端市場庫存逐漸去化，人工智慧（AI）功能逐步導入個人電腦、平板電腦和智慧手機，有望推動一波換機潮。

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環球晶指出，邊緣運算、高效能運算等需求，將促進低能耗相關元件發展。更多創新應用如5G、智慧座艙、自動駕駛等推出，亦為半導體市場挹注成長動能，各國能源轉型與淨零碳排相關政策也為化合物半導體奠定長期發展基礎。

環球晶表示，2024年市場有望逐步復甦，不過景氣回溫速度與幅度需視不同終端應用及總體經濟情勢而定。環球晶圓位於半導體產業鏈上游，營運回溫時間較下游晚1至2季，基於客戶會優先消耗手上庫存，預期下半年表現將比上半年更加健康。（編輯：張均懋）1130227