中國國家隊進場救市 瑞銀：1月來已投入1.78兆元

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（中央社台北27日電）中國A股一改春節前的不振，近期持續上漲，滬指更重回3000點大關，市場表現「判若兩人」也顯示官方大力救市。據瑞銀最新報告，截至目前，中國國家隊已投入至少人民幣4100億元（約新台幣1.78兆元），未來仍有可能加碼。

綜合香港經濟日報、香港01報導，A股在年後持續上漲，中國國家隊的角色「功不可沒」。瑞銀集團最新報告指出，今年以來，中國國家隊藉由增持指數股票型基金（ETF）而淨流入A股的資金規模，預估達到人民幣4100億元。

報告進一步分析國家隊資金配置，滬深300、中證500、中證1000和中證2000ETF分別為75.9%、12.9%、6.7%和4.5%。

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報告稱，身為長線投資者，國家隊短期出脫的可能性不高，而且今年以來的持股水準仍遠低於歷史高點，在極端情況下，仍有進一步加碼的空間。

中國A股三大股指今日開低走高，在中午前漲幅擴大，午後則呈現震盪上漲走勢，終場上海證券交易所綜合股價指數（滬指）以3015.48點作收，漲幅1.29%；深圳證券交易所成份股價指數（深成指）、創業板指數（創指）則分別上漲2.24%、2.41%，收在9269.57點及1793.98點。（編輯：吳柏緯/邱國強）1130227