中光電越南二廠2月擴大生產 新客戶訂單第4季投入

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（中央社記者潘智義台北27日電）中強光電總經理林惠姿今天表示，越南二產在2月大量生產電視面板模組（LCM），並接手其他供應商訂單；預計液晶顯示器面板模組新客戶訂單，第4季於越南廠生產。

中光電今天舉行線上法人說明會，林惠姿指出，消費性產品市場需求仍弱，但今年整體營收仍可望較去年成長；有機發光二極體（OLED）產品代工新增3個筆記型電腦品牌客戶，10月開始投入顯示器整機代工，且面板模組也在越南生產。另外，電子書的前光產品應用於液晶顯示器或平板電腦，去年小量生產的車載產品今年可望明顯成長。

林惠姿表示，受傳統淡季與工作天數減少等因素影響，節能產品今年第1季整體出貨量將小幅減少；隨著大型賽事登場，以及中大尺寸新產品和新客戶的加入，預期今年節能產品的整體出貨量將成長1到2成以上。

她引述市場預期，家用娛樂及智慧投影產品將有明顯成長，商用及教育機種受政經局勢影響，需求可能持平；而工程投影市場則因文旅產業及大型公共空間顯示的發展而逐步回穩，因此影像產品自第2季開始，需求將大幅回溫，2024年整體出貨量將成長2成以上。

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中強光電因淡季效應需求不振，2023年第4季合併營收新台幣98.88億元，較第3季減4.9%，年減11.5%；第4季歸屬母公司股東淨利2.6億元，較第3季減少44.3%，年減30%，單季基本每股盈餘0.66元，較第3季1.2元減少。

中強光電統計，由於國際政經情勢動盪，通膨持續干擾消費性產品復甦影響，全球景氣回升動能不濟，2023年合併營收394.92億元，年減20.7%；2023年歸屬母公司股東淨利13.92億元，年減41%，基本每股盈餘3.56元，低於2022年的6.03元。（編輯：張良知）1130227