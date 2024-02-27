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巧新上市案獲證交所董事會通過 最快第2季掛牌

2024/2/27 20:28
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）汽車鍛造輪圈廠巧新科技今天表示，申請上市案1月24日獲台灣證券交易所上市審議會通過後，今天獲證交所董事會通過核准，最快第2季可掛牌上市。

巧新1月自結合併營收新台幣6.9億元，年增25.54%，創歷年同期新高。巧新指出，今年1月底，再生鋁的使用量占總用量約31%，有助面對各地區與國家制定法規和客戶對供應鏈減碳的設立目標。

展望在手訂單，巧新指出，目前觀察在手客製化輪圈接案量，有效交貨合約已看到2030年底；去年來自電動車新車款接案量，較2022年增加一倍以上。

展望今年營運，巧新表示，目標客製化輪圈出貨量年成長兩位數百分比，未來營收挑戰歷史新高。

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巧新指出，去年第4季受惠傳統汽車產業旺季效應，加上主要客戶今年新車款上線，帶動歐、日等品牌車廠客戶對客製化輪圈拉貨力道，巧新從去年9月起連續4個月單月營收年增率超過3成。

根據資料，巧新前5大客戶包括Lexus（Toyota）、JLR、保時捷（Porsche）、BMW及賓士（Mercedes-Benz）。巧新鍛造鋁圈已交付32款電動車，法人指出，電動車應用業績占比約10%，預期今年電動車應用業績比重提升至20%的目標。（編輯：張良知）1130227

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