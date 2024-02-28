瑞銀：美元兌日圓見頂 估年中現跌勢

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（中央社記者劉千綾台北28日電）美元兌日圓近期升至150以上，瑞銀表示，美元兌日圓匯率目前已見頂，下跌將從年中開始顯現，Fed若在第2季底降息，將確認美國經濟成長和通膨有所緩解；但美國經濟數據若持續上行，美元兌日圓則可能突破去年11月151.9的高點。

瑞銀財富管理投資總監辦公室今天發布新聞稿表示，美元兌日圓在過去幾個月出現大幅波動，從去年11月的152左右、跌至12月下旬的近140，然後迅速反彈至目前的150左右。

瑞銀說明，由於市場下調美國聯準會（Fed）降息預期，美元兌日圓的復甦主因為美元走強，以及日本GDP表現比預期疲弱，資料顯示日本2023年第3季和第4季陷入技術性衰退。

瑞銀認為，目前美元兌日圓已經見頂，市場對Fed降息的預期在過去1個月大幅下調，主因為美國1月非農就業人數、消費者物價指數（CPI）高於預期，顯示美國經濟強勁，利率期貨市場目前預計Fed今年降息不到4次，首次降息將在6月。

觀察日本經濟方面，瑞銀表示，年初至今，日本經濟資料比預期疲弱，促使市場轉變對日本央行開啟貨幣政策正常化的立場，提振了日圓賣空；隨著期貨市場上的投機性，日圓空頭部位迅速下降至極端水準，市場新增日圓空頭部位的空間較小。

瑞銀指出，最近美元兌日圓升至150以上，導致日本官員口頭警告「不排除干預的可能性」，增加日圓空頭部位的風險回報。

瑞銀預估，美元兌日圓匯率的下跌將從年中開始顯現，屆時Fed若表示在第2季末降息，將進一步確認美國經濟成長和通膨有所緩解。

瑞銀表示，預計未來幾個月，美元兌日圓將在145至152區間內交易，今年下半年觸及140至147；但若美國經濟數據持續上行，美元兌日圓則有可能突破去年11月151.9的高點。（編輯：翟思嘉）1130228