國產署接管中和區土地 首創辦公用地混合社宅新模式

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（中央社記者羅元駿台北29日電）財政部國產署今天表示，接管新北市中和區總面積約1公頃的土地，原為交通部公路局公務使用，將配合內政部興建社會住宅，國產署指出，這是首創辦公廳舍改建後，辦公用地混合社宅的案件。

財政部國產署今天召開記者會，主任秘書連尤菁表示，呼應行政院民國106年3月核定的「社會住宅興辦計畫」，盤點土地提供內政部住都中心做為社宅的興辦基地。

連尤菁指出，接管新北市中和區2處面積約1公頃的土地興辦社宅，而原土地為交通部公路局做為公路人員訓練使用，國產署均逐案參加相關會議，協助釐清使用關係，紓解可能影響土地順利移交事項。

連尤菁進一步說明，接管中和區房地案是首創開發建築後，仍保留部分政府機關辦公用，大部分則是社會住宅使用型態，未來將成為德穗安居、德光安居2處社會住宅。

其中，德穗安居1至7樓將留給板橋監理站使用，整體社宅比率則有7成，同時具備日照中心、集會空間、公園綠地、公眾停車場等。

連尤菁提到，此次首創政府辦公、社宅混合案，一方面可以解決政府辦公廳舍不足，亦能節省辦公租金，興辦社宅又能提升社宅住屋供給量，2處社宅預計分別在116年、118年後完工。

仍在規劃中的類似案件則位於台中市潭子區，目前是移民署辦公用地，盤點共2150平方公尺，未來規劃為10層樓建築，1樓留給移民署辦公用，2至10樓供社宅使用。

連尤菁補充，截至今年1月底，國產署已提供土地81.12公頃土地（其中撥用25.51公頃、捐贈29.35公頃、出租14.14公頃、出售12.12公頃），及128筆國有建物，保留114.34公頃國有土地、3筆國有建物供社宅規劃興建用。

連尤菁指出，國產署已提供與保留共約195.46公頃土地，待內政部確定後興辦社宅，達成國家資產有效應用。（編輯：張若瑤）1130229