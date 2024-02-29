台光電去年每股賺16.35元 健鼎每股賺逾11元
2024/2/29 20:57
（中央社記者江明晏台北29日電）PCB廠財報陸續出爐，銅箔基板（CCL）廠台光電受惠AI需求爆發，每股大賺16.35元；健鼎每股賺11.53元，1月營收創歷史次高表現。
台光電今天公告2023年財報，全年營收新台幣412.96億元，稅後淨利54.88億元，年增8.2%，每股盈餘16.35元。
台光電董事會通過擬配發每股10元現金股利，配發現金總額達34.39億元，配發率約61%。
台光電並公告，董事會通過現任董事長董定宇為總經理，以及子公司將增資台光電黃石廠，約人民幣5.1億元，主要經營銅箔基板及黏合片等產銷業務。
健鼎2023年營收588.62億元，稅後淨利60.61億元，年減2.2%，每股盈餘11.53元。
PCB廠健鼎1月合併營收61.67億元，年成長32.3%，與2023年12月相比，月增30%，創歷史次高，健鼎指出，應與部分客戶12月年終盤點遞延拉貨，2月春節長假提前出貨有關。
汽車板廠敬鵬2023年營收167.49億元，稅後淨利7.63億元，年增53.8%，每股盈餘1.92元，董事會決議配息1.25元，配息率逾65%。（編輯：張均懋）1130229
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