是方攜手威睿 分析網路流量預測需求

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（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信小金雞是方電訊今天宣布，攜手威睿科技網路流量智慧分析系統，可對網路流量進行觀察分析，洞察多樣化網路服務應用的流量行為模式和頻寬需求，以保持網際網路連線的經濟效益。

是方電訊為台灣IDC及網路連接服務品牌，擁資料中心、三環三線網路串結與對外頻寬，和多家全球網路服務供應商合作。

是方電訊總經理劉耀元透過新聞稿表示，是方電訊TPIX數據交換服務除傳統簡單的流量總量統計外，搭配威睿科技網路流量智慧分析系統，可做到以Flow流量採集的方式，精準觀測交換中心各個成員的流量，在需要進行流量異常排除或業務分析時，提供強而有力的工具。

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威睿科技董事長繆德澤表示，威睿擁有IP Flow流量分析技術與大數據分析架構，尤其是透過異常流量偵測引擎、網路行為分析技術及機械學習模型，能即時偵測DDoS和蠕蟲攻擊等具安全威脅的異常流量，保護客戶全網安全。

目前威睿客戶包括全球企業、電信公司、網路服務供應商及政府機關，例如SoftBank、GCX、Telin、F5等，產品遍布全球40多個國家。（編輯：張良知）1130301