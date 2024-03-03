農曆春節減少工作天數 中華精測2月營收年減近15%

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（中央社記者何秀玲台北3日電）國內半導體測試介面大廠中華精測今天公布2月營收約新台幣1.89億元，年減14.98%。中華精測表示，主要因農曆年節假期影響工作天數減少，致2月營收衰退。

不過，探針卡業績維持成長動能，包括高效能運算（HPC）、智慧型手機應用處理器晶片（AP）的探針卡訂單回籠。

中華精測指出，本季探針卡營收占總營收比重將符合預期，可提升至4成以上，推升今年首季整體營運表現，上半年業績將呈現溫和復甦。

中華精測以獨有All In House商業模式優勢，順應客戶調整產品策略奏效，成功攜手客戶在AI半導體領域獲得階段性成果。

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隨著AI手機、AI電腦新應用快速崛起，繼高效能運算相關測試訂單回溫後，2月來自智慧型手機應用處理器晶片（AP）、智慧型手機射頻晶片（RF）等高階晶片探針卡營收顯著提升，單月探針卡營收占總營收比重近5成。

中華精測表示，長期以「5G為底、AI為用」作為研發主軸，掌握探針卡自主研發技術，並順應先進封裝技術，已推出符合異質整合的系統單晶片所需的高速、大電流混針探針卡系列產品，隨著半導體產業進入新一波產業循環，正邁向新成長階段。（編輯：林淑媛）1130303