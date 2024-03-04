深化台非合作 證交所、碳交所與史瓦帝尼證交所簽MOU

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）為深化台非合作，台灣證交所、台灣碳權交易所今天分別與史瓦帝尼證券交易所（ESE）簽署合作意向書（MOU），擬在強化金融服務、發展碳權業務等方面合作。證交所總經理簡立忠表示，這創下台灣與邦交國在資本市場的首度合作。

證交所主管表示，史瓦帝尼王國是台灣在非洲的邦交國，此次MOU簽署既是證交所與碳交所響應台灣外交政策的努力，更標誌著台史資本市場合作的重要里程碑。

今天簽約儀式，由證交所總經理簡立忠、碳交所總經理田建中，與ESE CEO Ncamiso Ntshalintshali代表簽約，金管會副主委蕭翠玲、史瓦帝尼央行總裁尼西（Dr. Phil Mnisi）及史國駐台大使蒙西比（Promise Msibi）擔任見證人。

簡立忠表示，此次MOU簽署帶來多重效益。首先，這是對政府「非洲計畫」的積極回應，也響應總統蔡英文深化台非關係的期待；其次，這是首次台灣與邦交國在資本市場的合作，深具指標意義；最後，此次合作有助分享台灣經驗，回饋國際，進而提高台灣的國際影響力。

紡織廠南緯赴史瓦帝尼投資設廠超過20年，為當地最大外商之一，南緯董事長林瑞岳目前身兼史瓦帝尼駐台名譽總領事，為此次雙邊合作的重要牽線人；他今天表示，史瓦帝尼天然資源豐富，擁有很多負碳權，這剛好是台灣需要的，看好未來雙邊有很多的合作空間。

外交部長吳釗燮與史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）2月1日剛簽署「中華民國（台灣）與史瓦帝尼王國聯合聲明」，聲明雙方將保持密切外交及國際合作。（編輯：楊蘭軒）1130304

台灣碳權交易所與史瓦帝尼證券交易所（ESE）4日在台北舉行「台史合作備忘錄簽約典禮」，碳交所總經理田建中（左）與ESE 執行長 Ncamiso Ntshalintshali（右）代表簽約，未來將進一步擴展合作至人才訓練或關鍵業務交流。中央社記者張皓安攝 113年3月4日