土木及結構技師公會踩聯合行為紅線 公平會開罰

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）土木技師公會及結構技師公會等8個事業團體，因共同決定耐震評估相關服務等收費標準，踩聯合行為紅線，分別遭公平會開罰新台幣20萬元至60萬元罰鍰。

中華民國土木技師公會全國聯合會（土木全聯會）、中華民國結構工程技師公會全國聯合會（結構全聯會）及所屬各地方土木公會、結構公會，於民國108年期間，開會討論有關耐震標章認證服務及私有建築物耐震能力評估的收費標準，並作成統一收費結論，決議訂定相關收費標準。

公平會今天發布新聞稿指出，土木全聯會與結構全聯會在耐震設計標章與耐震標章認證服務市場具有水平競爭關係，共同調整標章認證服務的收費標準，構成公平交易法所禁止的聯合行為。

公平會並揭露，土木全聯會、結構全聯會及台灣省、台北市及新北市的土木公會及結構公會，於108年1月至4月間透過會議討論、理監事會議決議、發函通知會員公會方式，共同調整「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估」詳細評估的收費。

土木全聯會也在108年8月間，經理事會議決議修訂「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估」初步評估收費標準，及訂定「建築物公共安全耐震能力評估檢查及簽證」收費標準，並發函通知所屬會員遵行，也構成公平交易法所禁止的聯合行為。

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公平會調查後，認定上述行為，已經違反公平交易法聯合行為禁止規定，除了令土木全聯會、結構全聯會及地方土木與結構技師公會停止違法行為，並分別對土木全聯會及結構全聯會、台灣省、台北市、新北市的土木公會及結構公會等8個事業團體，審酌各公會涉案情節，分別處以20萬元至60萬元罰鍰。

公平會呼籲，公、協會等各類事業團體討論訂定統一的收費標準，就算收費標準僅為參考性質，都有構成違法聯合行為的可能，各事業團體應特別審慎，以免觸法。（編輯：楊蘭軒）1130304