風睿海興風電通過環評初審 取得3-2期選商門票

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（中央社記者曾智怡台北4日電）離岸風電區塊開發3-2期選商將開跑，風睿能源（SRE）今天表示，位於彰化外海的「海興風電（Formosa 7）」通過環評初審，正式取得競標資格。經濟部預計5月公告選商結果。

離岸風電區塊開發3-2期選商機制已於去年11月下旬出爐，預定今年4月收件截止、5月公告選商結果。經濟部近期公告受理申請期間，為自明年3月11日至4月10日。

風睿能源發今天布新聞稿表示，繼「海廣風電（Formosa 6）」後，同樣坐落於彰化外海的「海興風電（Formosa 7）」亦通過環境影響評估審查，取得下一階段離岸風電競標資格，將持續善盡企業社會責任，為推進綠能發展和落實淨零碳排的永續目標做出實質貢獻。

「海興風電（Formosa 7）」位於彰化縣鹿港鎮及福興鄉外海區域，面積約66平方公里，場址離岸距離約38公里，採固定式基樁，最大裝置容量不超過770 MW。

開發團隊遵循聯合國永續發展目標（SDGs）第14項「永續海洋與保育」的精神，於行政院通過「海洋保育法」草案、以及上述兩案場拿下選商門票之際，同步宣布贊助由國立台灣大學獸醫學系研究團隊主持的「台灣鯨豚擱淺模式分析與活體擱淺救援精進計畫」。

風睿能源說明，盼藉由權威學術機構的專業分析和科學依據，協助提升本地乃至整個區域對台灣周邊海域鯨豚所面臨風險的進一步瞭解，進而促成跨國合作機制，建立更具建設性的保育措施和緊急應變計畫。

該計畫為一獨立執行、時程為期一年半的研究計畫。基於學術中立原則，風睿能源不干預研究過程，未來研究成果將在國內外公開發表。（編輯：黃國倫）1130304