慧洋2月稅前賺5.4億轉盈 後市看國際局勢等4大因素

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（中央社記者賴言曦台北5日電）慧洋海運公告2月處分1艘海岬型船舶並認列處分利益，帶動2月營業利益至新台幣2.9億元，稅前淨利5.4億元，雙雙轉正，自結每股稅前淨利0.72元。

展望後市，慧洋表示，需觀察國際局勢、氣候變遷、中國經濟復甦力道及對大宗原料需求等4大因素。

慧洋今年2月營收13.3億元，年增44.05%，累計前2月合併營收29.62億元，年增31.32%，稅前淨利9.9億元，較去年同期由虧轉盈，累計自結每股稅前淨利1.33元。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）持續在紅海攻擊商船。慧洋表示，國際局勢不穩使海運風險持續增加，海運市況較往年淡季不淡，國際大型航商馬士基（Maersk）已示警紅海問題恐持續到下半年，預期船舶繞道將使船舶週轉率下降，全球供給吃緊，隨著3月即將進入南美穀物收成旺季，可望進一步帶動散裝運價與指數攀升。

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慧洋指出，今年2月底迎來1艘6.4萬載重噸超級極限型新船加入營運，該船為氮氧化物（NOx）第3期環保節能船；截至今年2月底，慧洋旗下船舶總數為133艘，平均船齡約8年，慧洋也會依市況適度調整船舶處分政策。

展望後市，慧洋表示，今年散裝航運業將關注國際局勢變化、氣候變遷、中國經濟復甦力道及對大宗原物料需求等，主要是紅海衝突持續升溫，使蘇伊士運河商船吞吐量較高峰時期減少42%，氣候變遷導致巴拿馬運河乾旱減量通行，各大因素皆左右散裝業運價及日租金漲跌 。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130305