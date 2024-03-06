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台股開低走高漲112.53點 收19499點續創新高

2024/3/6 13:51（3/6 14:00 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北6日電）台股今天開低走高，盤中買氣湧現，激勵指數最高至19532.3點，終場漲幅收斂，收盤上漲112.53點，收在19499.45點，漲幅0.58%，盤中指數與收盤指數續創新高，成交值新台幣4121.22億元。

台積電開盤下跌12元，以718元開出，盤中買氣湧現，股價翻紅收復730元，終場收在735元，上漲5元，漲幅0.68%。

AI概念股漲跌互見，緯創終場下跌1.65%，廣達、技嘉分別收漲0.61%、0.28%。

散熱雙雄奇鋐、雙鴻買氣旺，奇鋐收在630元，漲幅7.69%，雙鴻攻漲停628元，漲幅9.98%。（編輯：張均懋）1130306

#台股
#台積電
#奇鋐
#雙鴻
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