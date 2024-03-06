台股漲112.53點
2024/3/6 13:59
（中央社台北6日電）台北股市今天開低走高，收盤漲112.53點，為19499.45點，漲幅0.58%，成交金額新台幣4121.22億元。
加權指數開盤為19283.61點，盤中最高19532.3點，最低19246.3點；不含金融股指數17093.84點，漲98.48點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.22%、食品股漲0.47%、塑化股跌0.12%、紡織股跌0.04%、機電股漲0.71%、造紙股跌0.22%、營建股漲0.9%、金融股漲0.59%。
委買張數2260萬9146張，委賣張數1215萬6247張，成交張數821萬301張。
收盤時上漲494家，下跌408家，持平123家。
成交量前5名個股為群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、燿華、元大台灣50反1、晟銘電。
漲幅前5名個股為日馳、佳必琪、首利、泰碩、圓剛。
跌幅前5名個股為正達、威鋒電子、愛普*、晶相光、華興。1130306
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