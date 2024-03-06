更多編輯台推薦新聞：
山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股漲112.53點

2024/3/6 13:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）台北股市今天開低走高，收盤漲112.53點，為19499.45點，漲幅0.58%，成交金額新台幣4121.22億元。

加權指數開盤為19283.61點，盤中最高19532.3點，最低19246.3點；不含金融股指數17093.84點，漲98.48點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.22%、食品股漲0.47%、塑化股跌0.12%、紡織股跌0.04%、機電股漲0.71%、造紙股跌0.22%、營建股漲0.9%、金融股漲0.59%。

委買張數2260萬9146張，委賣張數1215萬6247張，成交張數821萬301張。

收盤時上漲494家，下跌408家，持平123家。

成交量前5名個股為群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、燿華、元大台灣50反1、晟銘電。

漲幅前5名個股為日馳、佳必琪、首利、泰碩、圓剛。

跌幅前5名個股為正達、威鋒電子、愛普*、晶相光、華興。1130306

#台股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股開低走高漲112.53點 收19499點續創新高
172.30.142.222