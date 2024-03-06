台北自行車展搶商機 巨大、美利達看第3季庫存去化

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（中央社記者潘智義台北6日電）台北國際自行車展今天登場，自行車大廠美利達董事長曾崧柱認為，第3季市場高庫存可望去化；巨大董事長杜綉珍、執行長劉湧昌也表示，第3季庫存可望去化。

巨大今天舉行記者會，執行長劉湧昌指出，「已試著樂觀一年半」，把其他地方賣不掉的自行車拿到中國去賣，貨才下船就被搶購光了，市況相當熱。

劉湧昌表示，捷安特自有品牌賣得很好，沒把握的是OEM的部分；雖然OEM客戶的庫存前陣子看起來沒那麼嚴重，但實際上仍維持高檔，主因為客戶代工的其他OEM廠生產的自行車庫存較高，尤其是東南亞的工廠，也就是中低階自行車庫存較高。

他進一步解釋，美國市場有消費力，但自行車庫存偏高；歐洲庫存不嚴重，但消費力弱。美國方面公布數字顯示，自行車庫存有機會在4、5月降下來，但不知客戶來自巨大以外的OEM工廠庫存有多少，就算狀況再差，7、8月應該也可降至正常水位。

杜綉珍直言，有的美國客戶在疫情一開始拚命砍單，卻遇到疫情期間需維持社交距離，帶動自行車市場需求大增的窘境；接著在市場持續升溫過程中不斷下單，待庫存太高之際又不願砍單，才會錯失掌握市場脈動的機會。

她坦言，目前昆山廠利用率不高，因為之前調整過，主因昆山廠做OEM，配合OEM客戶訂單下降，但昆山廠仍賺錢；昆山有3個廠，包括OEM、自有品牌、電動輔助自行車廠，尤其自有品牌在中國市場銷售非常圓滿。

負責中國市場的劉湧昌直言，中國市場銷售狀況好，主要就是掌握當地消費習慣，推出App，不但常態性的舉辦騎行活動，贈送虛擬貨幣，可至捷安特消費，也可至瑞幸咖啡喝咖啡；預估今年中國市場可維持雙位數成長。

針對巨大子公司鼎鎂新材料科技在中國申請上市喊停，杜綉珍直言，中國股市持續探底，現在不是上市好時機，將待中國股市回升再重新送件。

巨大說明，自有品牌占營收7成、OEM占3成，所以受庫存影響程度較低，預期OEM客戶下半年回神，整體而言2024年大致持平。

巨大今天在台灣、中國、日本、韓國同步發布新車款，售價新台幣33.8萬元，屬高階公路自行車，近日已搶先出貨2萬台新車應急。（編輯：楊蘭軒）1130306