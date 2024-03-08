董總同一人應設獨董 證交所：最遲今年股東會前選任

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（中央社記者羅元駿台北8日電）證交所近期舉辦線上公司治理評鑑宣導課程，提到上市櫃公司若董事長、總經理為同一人，必須增設獨董席次；考量公司作業時程，最遲須在今年股東常會前完成選任。

證交所於3月1日至3月15日線上舉行113年度公司治理評鑑宣導課程，共分為4大主題，協助上市櫃公司落實公司治理，帶動整體市場注重公司治理及永續發展的文化。

台灣上市櫃中常有董總同一人的情況，相關配套措施必須增加獨董席次。證交所表示，接獲公司反映臨時會時程較趕，無法即時完成獨董選任。考量減輕公司尋覓獨董人才及辦理股東會的困難，來不及於2023年底增設獨董者，必須於2024年股東常會前完成選任，違反的上市櫃公司會處以相關違約金等罰則。

櫃買中心表示，上櫃公司董總同一人措施比照上市公司辦理，唯實收資本額未達新台幣6億元者，得於2025年12月31日前完成設置。

在引領企業淨零構面，「揭露2030年減碳目標、策略及行動計畫」今年將納入公司治理行動計畫；在推動ESG評鑑及數位化部分，2025年將視國際發展情形推動ESG評鑑，循序漸進於2026年，將公司治理評鑑轉為ESG評鑑。

櫃買中心表示，企業轉換為ESG評鑑的規劃，目的是鑑別上市櫃公司ESG的表現，目前以公司治理評鑑為主，未來持續加入相關指標，特別是環境（E）構面，逐步引導公司加強資訊揭露，減少對市場衝擊，避免兩套評鑑加重公司負擔。

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響應行政院「性別平等政策綱領」，金管會持續推動上市櫃公司董事性別多元化，藉由評鑑機制鼓勵及引導上市櫃公司重視及落實性別平等，規定2024年上市櫃公司屆期改選，董事會中至少要1名不同性別董事；到2025年，更要在年報中揭露不同性別未達1/3的原因及採行措施。

在強化獨立董事監督功能與獨立性部分，2024年起獨立董事席次不得少所有董事的1/3，且半數以上的獨立董事連續任期不得逾3屆，為避免獨董任期過長影響獨立性，更在2027年「全數」獨立董事連續任期不得逾3屆。（編輯：張良知）1130308