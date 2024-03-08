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投保婦女險 金管會提醒注意除外責任等4重點

2024/3/8 17:37
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（中央社記者謝方娪台北8日電）今天為國際婦女節，金管會提醒女性民眾定期檢視自身保險保障缺口，除了投保一般人壽、傷害、健康或年金險外，市面上有專屬女性的保險商品，保障懷孕期間特定併發症、特定婦科手術等，民眾可適時評估投保。

金管會解釋，目前市面上推出婦女保險商品與一般醫療險不同之處在於，婦女保險商品保障範圍涵蓋女性特有或常見疾病，例如紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等。

適逢一年一度國際婦女節，金管會提醒民眾投保婦女保險商品注意4件事，第一，各家保險公司設計的保險商品內容不同，民眾可多方比較，視自身需求選擇投保。

其次，婦女保險商品給付項目相當多元，民眾投保前應確實了解保障內容與給付條件、各類疾病名詞定義、投保年齡限制、除外責任範圍、等待期間天數等。

第三，民眾應針對保險特性，了解自身有無家族病史、能否負擔保費等。

第四，民眾應詳細審閱保險公司提供的保單條款樣張，充分了解保險商品內容，慎選最適合自己的保險商品，以免日後衍生爭議。（編輯：翟思嘉）1130308

#金管會
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