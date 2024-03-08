代工廠2月營收 緯創寫8個月新高、仁寶和碩探底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北8日電）4大代工廠今天公布2月營收，廣達受惠於產品單價提升，2月營收月增15.6%。緯創積極布局人工智慧（AI）伺服器，持續挹注成長動能，2月營收月增逾2成，改寫近8個月新高。

仁寶受到非PC（個人電腦）產品出貨下滑影響，2月營收月減逾1成，下探近22個月低點。和碩3大產品線需求全面減弱，2月營收月減近4成，為近3年單月新低。

廣達2月合併營收約新台幣842.93億元，月增15.6%，年增1.1%，今年前2月累計營收1572.3億元，年減9.3%。

廣達告訴中央社記者，2月出貨的各產品線平均單價較1月高，推升整體營收成長。2月筆記型電腦出貨290萬台，與1月持平；3月受惠於季底拉貨效應，筆電出貨有望高於2月。

仁寶2月合併營收約575.22億元，月減10.2%，年減14.1%，創近22個月新低，累計今年前2月合併營收1215.81億元，年減6.3%。

仁寶2月筆電出貨230萬台，月增10萬台，略優於預期，3月出貨有望增加，但受到淡季影響，預估今年第1季筆電出貨將季減雙位數。非個人電腦（PC）產品方面，2月出貨量下滑較多，預估第1季非PC出貨將季減雙位數。

緯創2月合併營收約810.97億元，月增20.5%，年增30.66%，改寫近8個月新高，累計今年前2月合併營收1483.97億元，年增26.8%。

緯創2月筆電出貨140萬台，月增10萬台；桌上型電腦2月出貨70萬台，與1月持平；顯示器2月出貨70萬台，月減10萬台。

緯創指出，2月營收成長原因，除了GPU（繪圖處理器）伺服器和一般伺服器皆表現不錯之外，子公司緯穎也有所挹注。因3月有季底拉貨效應，緯創推估3大產品線出貨將月增雙位數。

就第1季而言，緯創預估筆電出貨將季減雙位數，桌上型電腦及顯示器出貨將與去年第4季持平或小幅季減。

和碩2月合併營收達662.96億元，月減39.37%，年減28.14%，今年前2月累計營收1756.5億元，年減19%。

和碩說明，2月筆電出貨35萬至40萬台，遠低於1月出貨50萬至55萬台；因農曆春節期間工作天數較少，加上傳統淡季影響，資訊、通訊、消費性電子3大產品線需求全面減弱，導致2月營收下滑。（編輯：張若瑤）1130308