外資買超432億元 敲進晶圓雙雄近9萬張

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（中央社記者江明晏台北8日電）台股今天早盤衝上20065.5點創高，終場上漲91.8點，收在19785.32點，外資買超新台幣432.45億元，為上攻最大推手，聚焦晶圓代工雙雄台積電、聯電，合計買超近9萬張，並鎖定國泰永續高股息、復華台灣科技優息等ETF為買進標的。

台積電今天早盤飆上796元天價，助攻台股早盤指數爆量強彈371點，衝至20065.5點創歷史新高，也是台股史上首度衝破2萬點大關；但隨後居高思危賣壓出籠，指數翻黑，下殺至19638.13點，上下震盪427.37點。

台股加權指數終場上漲91.8點，收在19785.32點，漲幅0.47%，成交值新台幣5713.56億元。

三大法人今天合計買超台股406.88億元。其中，自營商賣超28.99億元，投信買超3.42億元，外資及陸資買超432.45億元。

外資已連續2個交易日買超，今天買超432.45億元，也是台股史上外資買超金額第11大；投信則是連續6個交易日買超，自營商連續4個交易日賣超。

根據公開資料統計，外資買超最多的是聯電，買超逾6.7萬張，接著為國泰永續高股息、復華台灣科技優息，分別買超逾3.2萬張、2.9萬張，第4為台積電，買超張數為2萬820張。第5至第10名為長榮航、元大台灣50、富邦特選高股息30、國泰費城半導體、國泰金、中信金。

外資賣超方面，鴻海、華邦電、群益台灣精選高息爲前3名，賣超張數約為1.3萬張、1萬張、8200張，第4至第10名為晶豪科、中石化、宏碁、台塑、開發金、華泰、南亞科。

觀察投信買超名單，前5大為聯電、長榮、中信金、京元電、東元。

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法人分析指出，台股多頭氣勢強盛，今天指數再創歷史新高，由台積電「一夫當關」，相關族群包括封測、設備以及矽晶圓皆雨露均霑，日前走強的光通訊、軸承與重電族群卻賣壓湧現，指數上下震盪逾427點。

法人指出，本波指數在美國股市頻創歷史新高帶動下，台股也由台積電強勢拉抬，一舉突破2萬點整數關卡，但由於走勢實在太猛，連續發生快速跳空的結果，使得大盤正乖離明顯過大，各項技術指標也出現過熱現象，留意指數隨時出現拉回狀況。（編輯：楊蘭軒）1130308