華城去年獲利新高每股賺9.87元 擬配股利7元

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）重電族群陸續公布2023年財報，華城電機去年稅後獲利新台幣25.77億元，創歷年新高，每股基本純益9.87元，其中去年第4季獲利11.15億元，季增56.4%，創新高，每股純益4.27元。

華城擬配發現金股利每股6元，以及盈餘轉增資配股每股1元，也創歷史新高，華城將於6月13日召開股東會。

華城去年合併營收139億元，創歷史新高，去年合併毛利率31.2%，代表本業的營業利益28.53億元，營益率20.53%，去年稅後獲利25.77億元，創歷史新高，每股基本純益9.87元。

其中去年第4季華城合併營收56.12億元，大幅季增54%，創歷史單季新高，去年第4季合併毛利率31.85%，創單季次高，營業利益12.63億元，營益率22.51%，也創單季新高，去年第4季獲利11.15億元，季增56.4%，創新高，每股純益4.27元，優於去年第3季每股純益2.73元。

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法人表示，去年12月至今年2月，華城在台電電力變壓器設備累計得標案件及金額均名列前茅，未來在台電標案中高壓及超高壓變壓器也有機會取得更多訂單。法人評估，去年變壓器占華城整體業績比重超過72%，今年占比將超過74%。

展望訂單能見度，投顧法人以在手訂單量及訂單成長速度推算，華城外銷訂單能見度至少拉長至2年至3年，這也有利於華城優先供貨高毛利訂單。（編輯：張若瑤）1130308