美股收低台積電ADR下挫1.86% 法人：台股恐受影響

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（中央社記者張建中台北11日電）美股主要指數8日全面收低，道瓊工業指數下跌68.66點，那斯達克指數下挫188.27點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）下挫1.86%，可能影響台積電及台股今天表現。

美國2月非農就業人口升至27萬5000人，失業率略升至3.9%，美股主要指數8日收低。道瓊工業指數終場下跌68.66點，或0.18%，收在38722.69點。標準普爾500指數下跌33.67點，或0.65%，收在5123.69點。那斯達克指數下跌188.27點，或1.16%，收在16085.11點。費城半導體指數下跌208.055點，或4.03%，收在4957.777點。

國內外產業訊息方面，金管會統計，今年1月金融三業稅前淨利賺破千億大關，較2023年同期大幅成長1.9倍，其中銀行業更寫下史上最強單月獲利，稅前淨利達新台幣599.8億元。

外媒報導，台積電將獲超過50億美元（約新台幣1571.5億元）美國聯邦資金，用於台積電亞利桑那州廠區晶片生產。

面板廠近期釋出產能稼動率回升訊息，產業分析師認為，電視面板自去年中逐月漲價，但因產能稼動率偏低，面板廠去年仍陷虧損；近來稼動率已大幅回升，讓面板廠看到轉虧為盈的曙光。

法人表示，美國費城半導體指數及台積電ADR強勢上漲，激勵台積電股價屢創新高，市值突破新台幣20兆元，推升台股指數挑戰2萬點關卡，預期美股及台積電ADR未來表現，將牽動台積電及台股後市動向。（編輯：郭無患）1130311